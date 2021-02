Grecia: "The Times", governo potrebbe aprire a cittadini britannici vaccinati già da maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco starebbe valutando se e come aprire ai turisti britannici vaccinati contro il Covid-19 già a partire dal mese di maggio. Secondo il quotidiano britannico "The Times", nei piani del governo greco, attualmente al vaglio, i turisti britannici che potranno provare di essere stati vaccinati contro il coronavirus si vedrebbero riconosciuti l'accesso nel Paese per l'estate. Inoltre sarebbe prevista una campagna di vaccinazione "intensiva" per tutti i dipendenti delle strutture turistiche e aeroportuali elleniche. Stando al quotidiano, "il problema principale all'attuazione di questo piano sarebbe tuttavia rappresentato proprio dall'Unione europea", la quale ha sinora insistito su un approccio unitario di divieto di tutti i viaggi non essenziali da parte di cittadini non Ue provenienti da Paesi terzi. Un accordo bilaterale tra Regno Unito e Grecia d'altronde rischierebbe di entrare anche in conflitto con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la quale ha messo in guardia circa il fatto che il requisito della vaccinazione per permettere viaggi internazionali sarebbe un'infrazione di regole sanitarie internazionali attualmente vincolanti, dato che "nessun documento sanitario" diverso da quelli ufficialmente approvati dall'organizzazione stessa dovrebbe essere richiesto per muoversi tra Paesi diversi. (segue) (Rel)