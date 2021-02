Grecia: "The Times", governo potrebbe aprire a cittadini britannici vaccinati già da maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo greco, Haris Theoharis, ha annunciato nei giorni scorsi che il suo governo è nelle prime fasi di una discussione con quello britannico che dovrebbe portare ad "un'estate quasi normale" di turismo in Grecia. Il governo greco ha già acconsentito di permettere che un "corridoio di viaggio" venga testato tra Grecia e Israele, per provare la fattibilità dell'idea una volta che i voli internazionali saranno ristabiliti. Il ministro greco ha riferito che le discussioni con il governo britannico sarebbero su come un "passaporto vaccinale" potrebbe essere attuato da parte di Londra, e si è detto fiducioso che una soluzione possa essere raggiunta in tempo per l'estate. Theoharis ha aggiunto che il Regno Unito è uno dei Paesi con il più avanzato programma vaccinale anti-Covid al mondo, e si è detto speranzoso che la situazione possa essere molto migliore per l'estate. La scorsa settimana il governo britannico si è detto conscio del fatto che l'introduzione di passaporti vaccinali sarà un "passo inevitabile" da fare una volta che i voli internazionali e i viaggi all'estero riprenderanno, ma ha ribadito di non prevedere nessun documento del genere per uso interno. (Rel)