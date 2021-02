Francia: Insee, leggera contrazione del clima per gli affari a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio il clima per gli affari Francia si è leggermente deteriorato, con l'indicatore che segna 90 punti, uno in meno rispetto al mese precedente. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Quella registrata questo mese è la terza contrazione consecutiva, causata soprattutto dal coprifuoco in vigore dalle 18:00 di sera fino alle 6:00. Secondo l'Insee, questa situazione riflette una stagnazione degli affari nel Paese. Il dato è nettamente inferiore alla media sul lungo termine, che è di 100 punti.(Frp)