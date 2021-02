Senato: Messina, simbolo Idv a disposizione di “Alternativa c’è”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Confermo di aver messo a disposizione il simbolo de L’Italia dei valori per la costituzione di un gruppo o di una componente al Senato”. Lo ha detto Ignazio Messina, segretario dell’Italia dei valori, intervenendo alla trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “Oggi ci sono tanti parlamentari che hanno deciso di lanciare un nuovo progetto e Idv non solo ha prestato il proprio simbolo, ma vuole collaborare a mettere in moto questo progetto politico per il Paese - ha spiegato -. Questo soggetto politico, Alternativa c’è, sarà in una posizione di opposizione rispetto al governo Draghi, opposizione non preconcetta ma sui temi. Se ci saranno cose serie e valide si voteranno, altrimenti no. Noi di Idv votammo a favore di Monti perché era un governo tecnico, quando poi abbiamo visto che ciò che proponeva non era condivisibile ci siamo messi all’opposizione. In questo caso siamo da subito all’opposizione perché quello di Draghi è un governo politico. I valori fondativi di Idv e M5s sono analoghi, poi il M5s è diventato un partito di governo ad ogni costo che ha fatto delle evoluzioni che nemmeno ai tempi dei pentapartiti si vedevano. Evidentemente l’esigenza primaria del M5s è diventata quella di rimanere al governo. Se ci sono parlamentari coraggiosi che hanno deciso di non sostenere più questa linea va preso atto di questo. I nostri valori fondativi sono gli stessi e abbiamo deciso di farli confluire in questo nuovo soggetto politico che va oltre Idv e M5s. Di Pietro? I rapporti dal punto di vista personale sono ottimi, l’ho sentito fino a ieri”.(Rin)