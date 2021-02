Taiwan: domani il rappresentante in Italia partecipa a tavola rotonda su multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’Ufficio di rappresentanza di Taiwan in Italia, ambasciatore Andrea Sing-Ying Lee, partecipa domani alla tavola rotonda “Riequilibrare il multilateralismo – Contrastare la minaccia interna”, organizzata assieme al Comitato globale per lo stato di diritto “Marco Pannella”. L’appuntamento si terrà dalle 14 alle 16 e verrà trasmesso in diretta sul canale web di “Radio Radicale”. L'evento sarà aperto dal presidente del Comitato globale, Giulio Terzi. Le conclusioni sono affidate all'ambascaitore Andrea Sing-Ying Lee. Tra gli interventi previsti, quelli di Chung-Ching Chio, sovrintendente del Chi Mei Medical Center di Taiwan; di Jonas Parello-Plesner, direttore esecutivo di Alliance of Democracies Foundation; di Reinhard Buetikofer, deputato europeo e presidente della delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con la Cina; di Luke de Pulford, direttore di Arise Foundation; dei senatori Lucio Malan e Roberto Rampi.(Res)