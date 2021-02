Mafie: Coldiretti, 5 mila ristoranti in mani criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infiltrazioni mafiose sono particolarmente preoccupanti per la filiera agroalimentare con la ristorazione indebolita finanziariamente dal crack di 41 miliardi nel 2020 a causa delle conseguenze dell'emergenza Covid. E' quanto afferma in una nota la Coldiretti in riferimento all'ultima Relazione semestrale della Dia, sulla base dei dati Ismea. La criminalità - evidenzia la Coldiretti - è arrivata a controllare cinque mila locali con l'agroalimentare che è divenuto una delle aree prioritarie di investimento della malavita che ne comprende la strategicità in tempo di crisi perché consente di infiltrarsi in modo capillare nella società civile e condizionare la via quotidiana della persone. L'allarme contenuto nella Relazione semestrale della Dia trova particolare fondamento nella filiera agroalimentare dove pesa la crisi di liquidità generata dalla pandemia in molte strutture economiche che sono divenute piu' vulnerabili ai ricatti e all'usura Le operazioni delle Forze dell'ordine - continua la Coldiretti - svelano gli interessi delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare ed in modo specifico nella ristorazione nelle sue diverse forme, dai franchising ai locali esclusivi, da bar e trattorie ai ristoranti di lusso e aperibar alla moda fino alle pizzerie. (segue) (Com)