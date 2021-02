Covid: Catena (Sacco), non ancora certo che varianti contagino di più i giovani, ma serve attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Più che di terza ondata parlerei di un ulteriore picco di una seconda ondata mai conclusa, perché le terapie intensive in questi mesi non si sono mai del tutto svuotate”. Così a Buongiorno, su Sky TG24, Emanuele Catena, primario del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano. “Non abbiamo ancora dati certi – ha detto poi - e non possiamo ancora affermare che in questa ondata ci sia un coinvolgimento di una fascia più bassa dell’età. Sicuramente stiamo osservando una manifestazione di malattia in giovani adulti, nella fascia 40-50 anni, una manifestazione severa della malattia in soggetti senza patologie preesistenti. Questo fenomeno si è manifestato anche nella prima ondata e si sta ripetendo in questi giorni. È presto per fare osservazioni in questo senso, però occorre porre molta attenzione perché la variante inglese ha una tendenza a diffondersi molto importante e il coinvolgimento di fasce di età più bassa nelle prossime settimane potrebbe diventare una realtà”. (Rem)