Nigeria: attacco di Boko Haram a Maiduguri, almeno 10 morti

- Almeno 10 persone sono morte e circa 60 sono rimaste ferite in un attacco condotto dai miliziani di Boko Haram nella città di Maiduguri, capitale dello Stato di Borno, nel nord della Nigeria. Lo ha reso noto il governatore di Borno, Babagana Zulum, citato dal quotidiano "Premium Times". Secondo quanto riferito in precedenza da fonti militari citate dallo stesso quotidiano, gli insorti avrebbero lanciato delle bombe che sono atterrate in aree residenziali affollate di Maiduguri. Dal 2009 il gruppo ha lanciato la sua offensiva nella quale sono state uccise più di 36 mila persone e più di 2 milioni sono dovute fuggire dalle loro case. (Res)