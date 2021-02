Spagna: premier Sanchez, 11 miliardi di aiuti aggiuntivi per Pmi ed lavoratori autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo approverà un pacchetto aggiuntivo di 11 miliardi di euro per nuove azioni a favore delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi. Lo ha annunciato oggi al Congresso dei deputati il primo ministro, Pedro Sanchez. Si tratta di una quantità significativa di risorse per continuare a sostenere settori che stavano crescendo prima della pandemia, erano competitivi e sono ora in una situazione complessa, come il settore del turismo, alberghi, ristoranti e piccole imprese", ha evidenziato il premier. L'obiettivo è di rafforzare la solvibilità dei loro bilanci in modo che "possano riprendere la loro attività, fare gli investimenti necessari e assumere lavoratori per riavviare l'attività economica". Sanchez ha poi aggiunto che l'esecutivo continuerà a proteggere la famiglie più vulnerabili. "La ripresa economica è una promessa, una ferma speranza. È stato fatto un esercizio di protezione mai visto prima in questo Paese", ha rimarcato il primo ministro spagnolo. (Spm)