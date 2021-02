Regno Unito: Commissione anti estremismo, "buco legislativo" su coloro che si radicalizzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto della Commissione indipendente per contrastare l'estremismo britannica ha chiesto un'urgente azione del governo per chiudere un "buco legislativo" che permette al momento a qualsiasi estremista di "operare impunemente" diffondendo ideologie dell'odio senza timore di essere legalmente perseguiti. La Commissione, creata nel 2017 in seguito all'attentato al London Bridge nella capitale britannica, ha pertanto chiesto al governo un intervento legislativo che permetta alle autorità di perseguire coloro che diffondono ideologie dell'odio "estremiste e dannose". Secondo la Commissione, la legislazione attualmente vigente si concentrerebbe sulla "minaccia del terrorismo", ma di fatto ignorerebbe una grande fetta delle "attività estremistiche" fino a quando queste non superano una certa "soglia di attenzione" (Rel)