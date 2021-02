Slovenia: prima seduta di governo per nuovo ministro Salute Poklukar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poklukar anche sollevato la questione delle scorte di dispositivi di protezione individuale, dei test per individuare il contagio e del rinnovo della strategia per la campagna di vaccinazione. Il premier della Slovenia, Janez Jansa, ha sostenuto ieri in Parlamento la candidatura di Janez Poklukar a ministro della Salute. Secondo quanto riferisce il sito "Times.si", Jansa ha dichiarato che Poklukar è un ottimo conoscitore del sistema sanitario sloveno. Il premier ha ricordato che nel 2013 Poklukar è diventato il direttore del dipartimento di medicina interna dell'ospedale Jesenice di Lubiana, mentre un anno dopo ha assunto la gestione dello stesso ospedale come direttore generale. Poklukar ha ricoperto tale incarico fino a luglio 2019, mentre il mese successivo Poklukar ha assunto la direzione della più grande istituzione medica del paese, il Centro clinico universitario di Lubiana. (segue) (Seb)