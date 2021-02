Slovenia: prima seduta di governo per nuovo ministro Salute Poklukar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Jansa, sotto la guida di Poklukar il Centro clinico universitario ha fornito le cure al maggior numero di pazienti affetti da Covid-19 durante il periodo della pandemia. I deputati del Parlamento della Slovenia hanno votato ieri a favore della proposta di Janez Poklukar per la carica di ministro della Salute. Poklukar è diventato così il terzo ministro della Salute del governo attualmente in carica. Il candidato alla posizione ministeriale si è presentato la scorsa settimana davanti alla commissione parlamentare alla Salute. In quell'occasione Poklukar ha dichiarato che l'obiettivo principale del suo mandato sarà un miglioramento dell'accesso all'assistenza sanitaria e un rafforzamento della medicina di base. Il governo ha dovuto nominare un nuovo ministro della Salute dopo le dimissioni di Tomaz Gantar alla fine dello scorso anno presentate a causa dell'abbandono della coalizione della sua forza d'appartenenza, il Partito democratico dei pensionati (Desus). (Seb)