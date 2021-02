Covid: Catena (Sacco), Lombardia pronta per arrivare a 700 posti di t.i. siamo in stato di massima allerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come coordinamento delle terapie intensive, la Regione Lombardia si è mossa molto precocemente e rapidamente: in queste ore stiamo aumentando i posti letto di tutti gli ospedali, di Milano e lombardi, per arrivare almeno a circa 700 letti disponibili. Siamo pronti per affrontare un’eventuale emergenza”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Emanuele Catena, primario del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano. “La distribuzione a zone rende difficile fare previsioni certe – ha aggiunto -, sicuramente siamo in uno stato di massima allerta”. (Rem)