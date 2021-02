Credito: fonti stampa, UBS e Credit Suisse trasferiscono personale da Hong Kong alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credit Suisse Ag e UBS Group AG trasferiranno parte del loro personale da Hong Kong alla Cina continentale. Lo riferisce "Bloomberg", secondo cui la decisione delle due banche d'investimento svizzere riflette la necessità di competere più efficacemente per gli accordi nel settore finanziario sul mercato cinese, dopo il rilassamento da parte di Pechino dei vincoli opposti alle operazioni delle società finanziarie internazionali. Secondo fonti anonime citate dall'agenzia d'informazione economica Usa, Credit Suisse ha già trasferito da Hong Kong alla Cina continentale tre direttori: Vivian Feng, Richard Kot e Felix Meng, in aggiunta a quattro altri banchieri. UBS starebbe invece predisponendo il trasferimento di diversi direttori, pur non avendo ancora assunto una decisione definitiva in proposito. Lo scorso anno la Cina ha consentito alle società internazionali di esercitare la piena proprietà delle loro attività finanziarie onshore. Credit Suisse, UBS e rivali statunitensi quali Goldman Sachs Group Inc stanno rafforzando la loro presenza nel Paese, e in alcuni casi raddoppiando il personale, nel tentativo di aggiudicarsi una fetta maggioritaria di profitti stimati in 47 miliardi di dollari entro il 2026 per il solo settore dell'investment banking. (Nys)