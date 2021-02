Spazio: Cina, sonda Tianwen-1 entrata nell'orbita di parcheggio di Marte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sonda cinese Tianwen-1 è entrata con successo nell'orbita di parcheggio di Marte alle 6:29 di questa mattina, dopo una terza manovra di frenata. Secondo una comunicazione dell'Amministrazione spaziale nazionale cinese (Cnsa), la sonda opererà in orbita per tre mesi. L'orbita di stazionamento ha un punto più vicino di 280 chilometri dalla superficie di Marte, e il punto più lontano di 590 mila chilometri, secondo l'amministrazione. Tutti e sette i carichi utili a bordo della sonda saranno attivati per effettuare studi di esplorazione durante l'orbita, prima di atterrare definitivamente sul Pianeta rosso. Nel frattempo, le telecamere e gli spettrometri a media e alta risoluzione in dotazione alla sonda condurranno indagini dettagliate della superficie del pianeta, in particolare nell'area di atterraggio preimpostata. Dal suo lancio il 23 luglio 2020, Tianwen-1 si è portata a circa 212 milioni di chilometri dalla Terra. (segue) (Cip)