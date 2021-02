Spazio: Cina, sonda Tianwen-1 entrata nell'orbita di parcheggio di Marte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 febbraio Tianwen-1 è entrata con successo nell'orbita di Marte, dopo un viaggio di quasi sette mesi dalla Terra. Zhang Rongqiao, capo progettista della prima missione di esplorazione cinese su Marte, ha affermato: "Non vediamo l'ora di completare con successo l'atterraggio sul Pianeta rosso", ha aggiunto il funzionario, ricordando che si tratta della prima volta che un veicolo spaziale cinese orbita attorno a un pianeta extraterrestre. Secondo Cnsa, la sonda ha iniziato la decelerazione alle 19.52 del 10 febbraio, ora di Pechino. Dopo circa 15 minuti, il veicolo spaziale, dotato di un modulo orbitale, un veicolo di atterraggio e un rover, è stato catturato dalla gravità di Marte ed è entrato in un'orbita ellittica attorno al pianeta rosso. Tianwen-1 impiegherà circa 10 giorni terrestri per completare la manovra di atterraggio. "Lo sviluppo segna il completamento di un passaggio chiave da parte della Cina nel suo attuale programma di esplorazione su Marte, progettato per completare l'orbita, l'atterraggio e il l'ispezione in un'unica missione", ha spiegato la Cnsa. (segue) (Cip)