Germania: il governo vota il rinnovo della missione in Afghanistan

- Il governo federale voterà oggi il rinnovo della partecipazione delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) a Resolute Support, la missione della Nato per la stabilizzazione dell'Afghanistan in corso dal 2015. In scadenza il 31 marzo, il mandato verrà prorogato fino al 31 gennaio 2022. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, il limite massimo del contingente tedesco nel Paese centroasiatico verrà mantenuto a 1.300 effettivi. Si tratta dei reparti della Nato più numerosi dopo i 2.500 militari degli Stati Uniti. La Bundeswehr ha la responsabilità del nord dell'Afghanistan, dove attualmente schiera 1.100 unità di personale. Dopo il voto del governo federale, il rinnovo della partecipazione delle Forze armate tedesche a Resolute Support sarà soggetto all'approvazione del Bundestag, prevista per il 25-26 marzo. (Geb)