Arabia Saudita: investimenti esteri nel mercato azionario locale a 47 miliardi di euro

- Il valore delle azioni possedute da investitori esteri sul mercato dell’Arabia Saudita è cresciuto, alla fine della settimana scorsa, a 217,6 miliardi di rial (circa 47,75 miliardi di euro), in aumento rispetto ai 216,8 miliardi (47,58 miliardi di euro) della settimana precedente. Secondo il quotidiano economico “Al Eqtisadiya”, che utilizza dati forniti dalla borsa di Riad (Tadawul), la quota degli investitori esteri nel mercato azionario saudita ha raggiunto il 2,38 per cento, la più alta da quando la compagnia petrolifera Aramco è stata quotata alla fine del 2019. Il valore di mercato delle azioni locali ha raggiunto in tutto i 9.150 miliardi di rial (circa 2.008 miliardi di euro) contro i 9.090 miliardi della settimana precedente (circa 1.995 milioni di euro). (Res)