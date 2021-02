Covid: Berlusconi sui vaccini, coinvolgere le aziende italiane nel processo produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista a "Il Messaggero" riflette sul meccanismo di approvvigionamento dei vaccini: "E' evidente che qualcosa fin qui non ha funzionato, non solo in Italia. Anche senza fare paragoni con l'esempio straordinario di Israele, basta guardare al Regno Unito, più simile a noi per dimensioni e caratteristiche: il governo inglese ha già somministrato almeno una dose di vaccino al 25 per cento della popolazione". "Va detto però - continua - che il problema non è solo italiano, i nostri principali partner nell'Unione Europea sono anch'essi in difficoltà. Credo che la strada da seguire sia quella di verificare la possibilità, con l'acquisto delle licenze dai produttori, di coinvolgere direttamente nel processo produttivo le aziende italiane dotate delle necessarie apparecchiature. I tempi da prevedere per gli eventuali vaccini italiani saranno comunque non inferiori a sei mesi. Ovviamente il governo dovrà chiedere con fermezza il rispetto degli accordi sulle forniture presi con le case farmaceutiche". (segue) (Res)