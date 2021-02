Covid: Berlusconi sui vaccini, coinvolgere le aziende italiane nel processo produttivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle fasce colorate, "alcuni scienziati chiedono un lockdown generalizzato per qualche settimana, come del resto stanno facendo altri paesi europei. Credo che dobbiamo fare di tutto per non arrivare a questo, anche sulla base del parere contrario già espresso da molte regioni. Mi rendo però ben conto che il pericolo di una nuova e più grave ondata, collegata alle varianti del virus che si stanno diffondendo, è davvero dietro l'angolo". "Due regole comunque - osserva il presidente - devono essere rispettate in modo assoluto. La prima è che ai cittadini va data un'informazione chiara e tempestiva, non suscitando false speranze né timori infondati, evitando di cambiare strada all'ultimo momento. La seconda regola è che ad ogni chiusura deve corrispondere un risarcimento immediato e soprattutto contestuale", ha concluso Berlusconi. (Res)