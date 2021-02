Giustizia: Berlusconi, subito il giusto processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha promesso di inserire la riforma della prescrizione in quella del processo penale. "So bene - spiega il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista a "Il Messaggero" - che la maggioranza è composita e che anche sui temi della giustizia le sensibilità sono diverse. Posso solo augurarmi che si giunga alla migliore riforma possibile a tutela dei cittadini sulla base dei principi costituzionali del giusto processo. In Parlamento daremo alla ministra Cartabia, che è giurista di pregio, la nostra collaborazione per raggiungere questo scopo". Quanto all'abuso di ufficio, "nonostante alcune parziali riforme nel corso degli anni, la struttura dei codici, in questa materia, è rimasta agli anni '30 del secolo scorso. La realtà dell'amministrazione però è diventata infinitamente più complessa. Fermo restando il rigoroso rispetto della legalità, vi sono anche altre strade, dalle sanzioni civili al giudizio politico dei cittadini, per punire - nel caso di specie - colpe o mancanze di chi esercita funzioni di governo". Il successo del Recovery Fund è legato alle riforme della giustizia. "L'Europa stessa ce lo chiede. Un sistema giudiziario efficiente è condizione non solo per garantire i diritti di cittadini e imprese, ma anche per rendere il nostro Paese attrattivo per investimenti. Del resto il problema giustizia esiste e pone una grave questione per la libertà degli italiani. Quanto è emerso in questi mesi sui comportamenti di una parte della magistratura non può rimanere senza conseguenze", ha concluso Berlusconi.(Res)