Giustizia: commissario Ue Reynders processi troppo lunghi

- In una intervista a "Il Sole 24 Ore" il commissario alla Giustizia, Didier Reynders, esprime "crescenti preoccupazioni" sulla libertà di stampa in Europa. Alla vigilia di un suo intervento oggi in Parlamento a Roma, l'uomo politico belga ne ha approfittato anche per esortare il governo Draghi a colmare il ritardo e nominare rapidamente i delegati italiani nella nuova procura europea, chiamata a lottare contro le frodi ai danni del bilancio comunitario e del nuovo Fondo per la ripresa. Da anni, la Commissione europea insiste per una modernizzazione del sistema giudiziario. II governo Draghi ne ha fatto una sua priorità. "L'Italia - spiega il commissario - deve fare i conti con processi molto lunghi, come facciamo notare con statistiche annuali. Nel civile e nel commerciale, l'iter di primo grado dura in media 520 giorni, ben più di un anno. Vi è modo di utilizzare gli strumenti digitali per migliorare la situazione. Crediamo che nei piani di rilancio bisogni investire sulla digitalizzazione della giustizia. Insisterò molto con la ministra della Giustizia Marta Cartabia su questo aspetto". (segue) (Res)