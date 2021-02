Venezuela: Guaidò, Onu tace sui diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione del Venezuela, Juan Guaidò, in una intervista a "il Giornale" dice che "quando ci sono continui attentati contro la vita umana come in Venezuela non si può relativizzare. Il relativismo sui diritti umani fondamentali è una vergogna e le grandi potenze del mondo devono attenersi a quanto disse Kofi Annan: 'esiste il diritto d'intervenire quando ci sono gravi violazioni'". In Venezuela ci sono: "Non so cosa deve ancora accadere per dimostrare che qui i crimini di lesa umanità sono all'ordine del giorno. Su 30 milioni di abitanti, quasi 6 milioni sono fuggiti mentre 9,3 milioni stanno morendo di fame, con migliaia di esecuzioni extragiudiziali. Stiamo assistendo al peggior dramma di sempre delle Americhe". L'altro ieri Maduro è intervenuto al Consiglio dei Diritti Umani Onu come relatore. "E' un'assurdità ed è chiaro che così il sistema non funziona. Sul Venezuela non possiamo sempre solo limitarci a raccontare la tragedia, dobbiamo intervenire. Nel caso di Maduro ci sono decine di rapporti di organismi internazionali che riportano in dettaglio migliaia di omicidi di Stato, di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, di vincoli col terrorismo, il narcotraffico con prove chiare del finanziamento a gruppi narcocriminali come l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) e le Farc dissidenti". (segue) (Res)