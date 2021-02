Venezuela: Guaidò, Onu tace sui diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa crisi - aggiunge - non ha solo distrutto la vita di milioni di venezuelani ma ha anche danneggiato la Colombia, il Perù e tutto il Sudamerica. Sono riapparse malattie sconfitte da 100 anni come la malaria, e terrorismo e narcotraffico si sono estesi. Basti pensare ai danni fatti al processo di pace colombiano con Farc ed Eln che hanno trovato rifugio proprio in Venezuela, occupandone regioni intere. Se non ci rendiamo conto che queste enclave autoritarie finanziate da un governo dittatoriale danneggiano l'intera umanità, stiamo andando verso un futuro pericoloso e sbagliato", ha concluso Guaidò. (Res)