Governo: Meloni (FdI), forte continuità con l'esecutivo precedente

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una intervista a "La Stampa" rileva come "negli intendimenti di Draghi" ci sia "una forte continuità con il governo precedente e una immotivata sovraesposizione del Pd. Nella squadra di governo emergono troppi ministri dell'esecutivo precedente e un Pd che, pur continuando a scendere nei sondaggi, ha sempre più peso". "Confermare la Lamorgese - aggiunge - significa continuità con la politica migratoria. Confermare Speranza significa continuità nella lotta alla pandemia con chiusure settoriali che abbiamo contestato in questi mesi. Orlando è la sinistra più sindacalizzata". Quindi il centrodestra non incide. "Io spero che incida ma non capisco alcune cose. Parliamo delle decisioni di queste ore. Abbiamo presentato una serie di emendamenti al Milleproroghe che avrebbero segnato una discontinuità, ma sono stati tutti bocciati. Mi ha lasciato stupefatta che si sia prorogato il decreto svuota carceri di Bonafede. Abbiamo presentato un emendamento per sospendere gli effetti della prescrizione in attesa che si faccia la riforma ed è stato bocciato anche - e mi è dispiaciuto - con i voti del centrodestra. Con un po' di gioco di squadra il ruolo di Fdi può rafforzare le idee di centrodestra anche per chi sta all'interno del governo", ha concluso Meloni.(Res)