Iraq-Usa: prima telefonata fra Biden e premier Al Kadhimi, focus su dialogo strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha avuto ieri sera per la prima volta una conversazione telefonica con il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. In un messaggio apparso sul suo profilo Twitter, il premier di Baghdad ha scritto: “Ho discusso in una telefonata con il presidente Usa Biden delle relazioni bilaterali, del rafforzamento del partenariato nell’interesse dei due Paesi, del lavoro a sostegno della sicurezza e della pace nella regione e della prosecuzione della cooperazione nella lotta al terrorismo”. “Abbiamo ribadito il lavoro per proseguire il dialogo strategico fra i nostri Paesi, sulla base della sovranità nazionale irachena”, ha aggiunto il premier di Baghdad. Secondo l’ufficio stampa di Al Kadhimi, le parti hanno inoltre discusso della “situazione in Iraq e nella regione” e di “questioni regionali e internazionali di interesse comune”. I due hanno parlato dei mezzi per rafforzare la cooperazione in materia economica e di sicurezza, e ribadito l’importanza di proteggere le sedi diplomatiche in Iraq, come anche di rifiutare “tentativi di destabilizzazione” nel Paese e in tutta la regione. (Res)