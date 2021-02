Congo-Kinshasa: Di Maio accoglie le salme di Attanasio e Iacovacci, non vi dimenticheremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia piange due servitori dello Stato. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha commentato in un post su Facebook l'arrivo a Ciampino delle salme dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere, Vittorio Iacovacci, rimasti uccisi lunedì in un attacco contro un convoglio del Programma alimentare mondiale (Pam) avvenuto nel Paese africano. "Onore all’ambasciatore Luca Attanasio e a Vittorio Iacovacci, militare dell’Arma dei Carabinieri. Il nostro Paese non vi dimenticherà mai", ha scritto Di Maio. L’aereo dell'Aviazione militare italiana con a bordo le spoglie, decollato alle 16.20 da Goma, capitale del Nord Kivu, è atterrato ieri sera all’aeroporto di Ciampino. Oltre a Di Maio erano presenti il presidente del Consiglio, Mario Draghi e il ministri della Difesa, Lorenzo Guerini. Un gruppo interforze composto non solo da carabinieri ha allestito un picchetto d’onore per il diplomatico e il militare uccisi.(Res)