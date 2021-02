Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 24 febbraio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I, III e V. Odg: Regolamento n. 373. Parziale modifica e integrazione articoli 4 e 14. Ammissione in via eccezionale di comitati informali, persone fisiche e soggetti di natura commerciale alla concessione del patrocinio della Citta' per iniziative di particolare rilevanza e interesse pubblico. Contributo in servizi e altre agevolazioni.Ore 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Pari Opportunità, IV, V e Legalità. Odg: la mediazione interculturale a TorinoOre 13.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II e Servizi Publici Locali. Odg: aggiornamento sulla nuova rete di trasporto pubblico GTTOre 16 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V e Conferenza Capigruppo. Odg: 1)"candidatura Torino Capitale Europea della Cultura 2033"; 2) presentazione rapporto conclusivo della ricerca conoscitiva sulla candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura; 3) ricerca conoscitiva sulla candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura.REGIONEore 15:30, Videoconferenza, in collegamento con il Consolato di Rosario (Ar), consegna ufficiale del volume “Roba piemontèisa” alla Biblioteca della Regione Piemonte "Umberto Eco". Interviene il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. (Rpi)