Serbia: fissata per oggi riunione presidenza Sns, al centro tema del Kosovo

- La presidenza del Partito progressista serbo (Sns), terrà oggi una riunione a Belgrado in cui discuterà l'attuale situazione relativa al Kosovo. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Vecernje novosti", la seduta sarà presieduta dal leader della forza politica nonché capo dello Stato della Serbia, Aleksandar Vucic. Il tema del Kosovo sarà affrontato alla luce dei risultati delle ultime elezioni parlamentari a Pristina e della visita, prevista per la prossima settimana in Serbia, dell'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. La premier della Serbia, Ana Brnabic, ospite ieri dell'emittente "Tv Happy" ha ribadito che la qualità della vita di tutti i cittadini in Kosovo dipende dall'andamento del dialogo fra Belgrado e Pristina. "E' per questo che sono rimasta sorpresa dall'affermazione del leader di Vetevendosje, Albin Kurti, secondo cui il dialogo è solo al sesto o settimo posto", ha osservato Brnabic. Senza un accordo fra Belgrado e Pristina, ha concluso la premier, "non c'è prospettiva, né europea né economica". (segue) (Seb)