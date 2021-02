Autostrade: da Cdp via libera a offerta vincolante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, riunitosi in data odierna, ha dato il via libera a Cdp Equity per la presentazione – nell’ambito del consorzio con Blackstone e Macquarie – di una offerta vincolante per l'acquisto dell’88,06 per cento di Autostrade per l'Italia, ovvero per l'acquisto fino al 100 per cento della stessa in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza di Aspi. Stando al relativo comunicato stampa, è previsto che la partecipazione sia acquisita dal consorzio tramite una bidco, che sarà partecipata (direttamente o indirettamente) al 51 per cento da Cdp Equity e al 24,5 per cento rispettivamente da Blackstone e Macquarie. In aggiunta, prosegue la nota, Cdp Equity potrà cedere una parte delle proprie azioni ad altri investitori istituzionali, con i quali mantenere congiuntamente la maggioranza del capitale della bidco. Stando alla nota, l’investimento è teso a “promuovere l'ammodernamento della rete, favorendo la digitalizzazione e la logistica integrata e affrontando le sfide poste dall'innovazione; dare stabilità alla governance di un'infrastruttura chiave per il paese in un'ottica di lungo periodo; e contribuire alla realizzazione di un ingente piano di investimenti esteso all'intera rete autostradale di Aspi, con l'obiettivo di accelerare i programmi di manutenzione dell'infrastruttura”. L'offerta potrà essere presentata ad Atlantia, entro il termine del 24 febbraio, una volta completato positivamente l'iter deliberativo di Macquarie. (Com)