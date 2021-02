Usa: Blinken, con conferma Thomas-Greenfield a Onu torna nostra leadership globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferma odierna da parte del Senato federale degli Stati Uniti della nomina di Linda Thomas-Greenfield come rappresentante permanente Usa presso le Nazioni Unite “rafforza l'impegno del presidente Joe Biden a ripristinare ed espandere la leadership statunitense sulla scena globale”. E’ quanto afferma il segretario di Stato, Antony Blinken, commentando il via libera della camera alta del Congresso federale alla nomina di Thomas-Greenfield. Blinken definisce quest’ultima “un diplomatico esperto, profondamente impegnato nei valori americani e la scelta giusta per ricostruire la posizione della nostra nazione all'Onu e in altre sedi multilaterali”.(Nys)