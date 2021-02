Usa: leader repubblicano McConnell sosterrà la conferma di Garland a procuratore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha annunciato che voterà a favore della conferma di Merrick Garland nel ruolo di procuratore generale, dopo che cinque anni fa si è opposto fermamente al suo ingresso tra i giudici della Corte suprema. McConnell, parlando al sito “Politico”, ha confermato il suo sì senza però fornire ulteriori dettagli sulla sua decisione. Nel 2016, il senatore rifiutò di prendere in considerazione la nomina di Garland da parte dell'allora presidente, Barack Obama, per coprire il posto lasciato vacante dalla morte del giudice della Corte Suprema, Antonin Scalia. I repubblicani, dopo aver ottenuto la Casa Bianca con l’elezione di Donald Trump, hanno occupato l'ex seggio di Scalia con il giudice Neil Gorsuch nel 2017. McConnell ha descritto la sua decisione di bloccare Garland come "la cosa più significativa che abbia mai fatto". Garland si è presentato lunedì, 22 febbraio, di fronte alla commissione Giustizia del Senato federale Usa per l'inizio della procedura di conferma. La sua è l'ultima nomina di primissimo piano dell'amministrazione del presidente Joe Biden a non aver ancora superato il vaglio del Senato. La nomina di Garland a procuratore generale non dovrebbe scontare ostacoli particolari; in una nota pubblicata ieri, 21 febbraio, Garland ha anticipato di voler affrontare la minaccia "dell'estremismo domestico", divenuto priorità per i Democratici dopo l'assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio.(Nys)