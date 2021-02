Usa-Canada: primo colloquio Biden-Trudeau, focus su pandemia, clima e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, si sono confrontati in videoconferenza ieri, 23 febbraio, impegnandosi ad un'azione comune sul fronte del mutamento climatico e del contrasto all'influenza cinese. Lo ha riferito la Casa Bianca, che ha fornito un resoconto della prima videoconferenza tra i due leader. "Gli Stati Uniti non hanno amico più stretto del Canada", ha dichiarato Biden a margine del colloquio, presentato dalla stampa Usa come un tentativo da parte di Biden e Trudeau di voltare pagina rispetto al capitolo della presidenza di Donald Trump. Il colloquio tra I due capi di Stato si è protratto per circa due ore, e si è concluso con l'impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione sui fronti del contrasto alla pandemia di coronavirus. Stando ad una fonte governativa canadese, però, il colloquio non ha portato ad alcun progresso verso la possibilità per il Canada di accedere ai vaccini contro la Covid-19 prodotti negli Stati Uniti: ad oggi, il Canada ottiene le proprie forniture di vaccini dall'Europa. (segue) (Nys)