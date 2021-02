Corea del Sud: crollo nascite, popolazione in calo per la prima volta nella storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato 272.400 nascite nel 2020, un crollo del 10 per cento su base annua. Il tasso di fecondità del Paese è calato a 0,84, mentre i decessi sono ammontati a 305.100, superando il numero delle nascite. I dati pubblicati dall'ente statistico sudcoreano nella giornata di ieri si traducono nel primo calo annuo della popolazione nazionale mai registrato in Corea del Sud. L'età media di concepimento dei figli è aumentata a 33,1 anni, e le nascite sono calate per le donne di tutte le fasce demografiche, eccetto quelle tra 40 e 50 anni. Il calo più marcato - evidenzia la stampa sudcoreana - si è registrato tra le donne di età compresa tra 25 e 35 anni. Negli anni Settanta il tasso di natalità della Corea del Sud era superiore a 4, ma entro il 1990 era già calato a 1,57, al livello di quello del Giappone. I due Paesi sono entrambi alle prese con una grave crisi demografica. Le autorità della Corea del Sud prevedono un ulteriore calo della natalità, e l'ingresso in una fase storica di calo costante della popolazione.(Git)