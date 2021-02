Usa: Texas, si dimettono cinque membri del Consiglio per l'affidabilità dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque membri del Consiglio per l'affidabilità dell'energia elettrica del Texas (Ercot) hanno rassegnato le dimissioni ieri, 23 febbraio, giorni dopo l'ondata di freddo polare anomala che ha investito quello Stato, causando il blocco della rete elettrica statale e lasciando al freddo milioni di texani. Tra i cinque dimissionari figura anche la presidente dell'agenzia, Sally Talberg. In un comunicato congiunto, i cinque funzionari si dicono affranti per i tanti texani rimasti privi di riscaldamento ed energia elettrica per giorni, mentre all'esterno le temperature calavano di molto sotto lo zero. Ercot è una entità non-profit che opera la rete elettrica del Texas e rappresenta il 90 per cento del carico elettrico dello Stato, e da cui dipende la fornitura di energia ad oltre 25 milioni di persone. La scorsa settimana l'Ercot è stato subissato di critiche, sia per la scelta di rendere il primo Stato produttore di idrocarburi degli Usa fortemente dipendente dall'eolico, sia dopo la scoperta che un terzo dei 15 membri del Consiglio - proprio i cinque che hanno rassegnato le dimissioni - vive al di fuori dello Stato. (Nys)