Afghanistan: l'Indonesia si propone come mediatore per la pace coi Talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente dell'Indonesia, Jusuf Kalla, ha annunciato d'essersi recato in visita in Afghanistan e Qatar in più occasioni negli ultimi mesi, per aiutare a negoziare un accordo di pace tra il governo di Kabul e i Talebani. Intervistato dal quotidiano "Nikkei" a Giacarta, Kalla ha dichiarato di aver incontrato i rappresentanti di entrambe le parti a titolo personale, "esprimendo loro le mie opinioni e discutendo strategie negoziali efficaci". L'ex vicepresidente indonesiano si è detto convinto di poter fornire un contributo significativo ai negoziati "sulla base dell'esperienza maturata dall'Indonesia nella gestione delle aree di conflitto". Kalla ha aggiunto di voler operare "entro i vincoli della costituzione indonesiana" per aiutare a "mantenere l'ordine globale tramite il conseguimento di una pace duratura". (segue) (Fim)