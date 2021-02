Afghanistan: l'Indonesia si propone come mediatore per la pace coi Talebani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jusuf Kalla è stato vicepresidente dell'Indonesia tra il 2004 e il 2009, nell'amministrazione dell'ex presidente Susilo Bambang Yudhoyono, ed ha servito anche nell'amministrazione dell'attuale presidente, Joko Widodo, tra il 2014 e il 2019. L'ex vicepresidente è stato una figura chiave nella negoziazione dell'accordo di Helsinki del 2005, che ha portato alla fine del conflitto pluridecennale nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. Nel corso dell'intervista a "Nikkei", Kalla ha affermato che la partecipazione dei Talebani ai negoziati di pace prova di per sé la volontà di quell'organizzazione di giungere alla fine delle ostilità col governo di Kabul. L'Indonesia, il Paese a maggioranza islamica più popoloso al mondo, è parte del processo di pace in Afghanistan dal 2014. Il portavoce del ministero degli Esteri indonesiano, Teuku Faizasyah, ha commentato l'intervista di Kalla riconoscendo a quest'ultimo di "aggiungere valore agli sforzi diplomatici sostenuti dall'Indonesia, e un contributo concreto per la pace in Afghanistan". (Fim)