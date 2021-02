Giappone: terremoto Nordest, ripristinati collegamenti ferroviari veloci con Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I treni veloci Shinkansen hanno ripreso ad operare regolarmente lungo le linee che collegano Tokyo al Nordest del Giappone oggi, 24 febbraio, 11 giorni dopo il violento terremoto che si è abbattuto sulla regione del Tohoku. Il 13 febbraio scorso una scossa sismica di magnitudo 7,3 ha colpito la regione del Tohoku, causando danni estesi alle reti elettrica e ferroviaria e ad alcuni ponti. L'operatore delle linee ferroviarie regionali, East Japan Railway Co., ha deciso di limitare inizialmente all'80 per cento l'operatività sulla linea ad alta velocità interessata dal terremoto. Il servizio dovrebbe tornare alla piena normalità entro un mese. Per ragioni di sicurezza, i treni dovranno viaggiare a velocità ridotta lungo i tratti della linea sottoposti a riparazioni, e dunque i viaggi da Tokyo a Sendai o Morioka impiegheranno circa un'ora in più rispetto al normale. (Git)