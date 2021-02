Usa-Cina: alta tecnologia, Biden firmerà decreto per emancipazione catene di fornitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, firmerà entro la fine di febbraio un ordine esecutivo teso ad accelerare gli sforzi di emancipazione dalla Cina delle catene di fornitura per i chip ed altri prodotti strategici del settore tecnologico. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che ha ottenuto una copia della bozza del decreto, e secondo cui tale iniziativa strategica verrà assunta in partenariato con Taiwan, Giappone e Corea del Sud. Il documento ordinerà lo sviluppo di una strategia nazionale per le catene di fornitura, e la formulazione di raccomandazioni tese a renderle meno vulnerabili a disastri naturali e a Paesi avversari. Il decreto si concentrerà in particolare su semiconduttori, le batterie per veicoli elettrici, le terre rare e le forniture mediche. Gli Stati Uniti intendono condividere informazioni con i Paesi alleati in merito alle catene di fornitura strategiche, e agevolare lo sviluppo di produzioni complementari. (segue) (Git)