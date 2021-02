Usa-Corea del Sud: Washington chiude a scongelamento asset finanziari dell'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Corea del Sud possono discutere la proposta di scongelamento degli asset finanziari detenuti dall'Iran presso le banche sudcoreane, ma nessun trasferimento è già avvenuto o è attualmente in programma. Lo ha dichiarato ieri, 23 febbraio, un portavoce del dipartimento di Stato Usa. Ned Prince. "Non abbiamo alcun commento preciso in proposito, proprio perché non è avvenuto alcun trasferimento di fondi", ha dichiarato il portavoce nel corso di una conferenza stampa. Il commento del dipartimento di Stato giunge in risposta all'ipotesi sollevata da Seul di consultazioni tra i due Paesi alleati per lo scongelamento dei miliardi detenuti da Tehran presso banche sudcoreane. Tehran preme per ottenere lo scongelamento dei fondi, ed ha intensificato le richieste in tal senso dopo il sequestro di una petroliera sudcoreana nel Golfo Persico, il mese scorso. Il governo iraniano nega che il sequestro della petroliera sia legato in alcun modo al tema degli asset congelati, ma questa settimana ha annunciato un accordo con Seul per lo sblocco di un miliardo di dollari: annuncio che però il governo sudcoreano ha smentito. (segue) (Nys)