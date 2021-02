Brasile: interferenza in Petrobras, investitori studiano class action contro governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Almeida, l'illegalità nel processo di licenziamento di Roberto Castello Branco sta nella dichiarazione del presidente Jair Bolsonaro secondo cui il cambio di comando della società di Stato riguardava l'aumento dei prezzi del carburante. "La politica dei prezzi di Petrobras non dovrebbe essere utilizzata come politica pubblica. E le dichiarazioni di Bolsonaro dimostrano che tutto questo cambiamento è stato fatto di conseguenza. Questo era chiaro a tutti", ha detto. La condotta causerà class a ctions da parte degli investitori, dal momento che, secondo lui, c'è stato un abuso di potere da parte del governo. "Abbiamo già visto questo film, che ha portato la società a incontrare gravi difficoltà finanziarie. C'è stata una svista nella governance dell'azienda", ha detto. (segue) (Brb)