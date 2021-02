Brasile: interferenza in Petrobras, investitori studiano class action contro governo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cda di Petrobras è riunito per decidere se accettare o meno la nomina di Silva e Luna come nuovo presidente. Le sorti della nomina sono affidate agli undici funzionari di cui si compone oggi il consiglio. La procedura, illustrata nel dettaglio dal quotidiano "Folha de S. Paulo", prevede che sia per prima cosa approvato l'ingresso del candidato nel Consiglio. Nel caso non arrivi il via libera, il governo potrà avanzare un'ulteriore proposta. L'azienda dovrebbe anche condurre un esame interno della candidatura, misurandone la conformità alla procedura di successione e agli standard della governance interna. La nomina viene infine ratificata dall'assemblea degli azionisti. (segue) (Brb)