Brasile: interferenza in Petrobras, investitori studiano class action contro governo (8)

- Il cda della Petrobras è composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri, il cui mandato arriva fino a due anni, rinnovabile per un massimo di tre volte consecutive. Tutti i membri devono essere eletti dall'assemblea generale degli azionisti. Il governo federale, azionista di maggioranza, ha la prerogativa di nominare la maggioranza dei membri. Il Consiglio è attualmente presiedutoda Eduardo Bacellar Leal Ferreira, ex comandante di Marina militare, nominato dal governo ed entrato nel cda a gennaio 2019. La sua carica, non sovrapponibile a quella di presidente della Petrobras, è stata rinnovata per altri due anni. (Brb)