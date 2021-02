Usa-Canada: primo incontro fra presidente Biden e premier Trudeau, fissati obiettivi comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trudeau, per parte sua, ha parlato sia in inglese che in francese, sottolineando l'impegno del Canada a soccorrere i cittadini del Texas, colpiti dalla tempesta polare degli ultimi giorni. Il primo ministro canadese ha quindi espresso l'impegno del Canada ad affrontare la pandemia di Covid-19 e gli altri scenari di crisi attuali. Il premier ha aperto il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti affermando che “è bello lavorare di nuovo con un'amministrazione seria nella lotta al cambiamento climatico”. "Grazie ancora per aver intensificato in modo così importante questa battaglia", ha detto Trudeau prima dell'incontro virtuale. (Nys)