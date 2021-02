Venezuela: ambasciatore Usa, Maduro accusa Ong e media mentre il Paese resta nel caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- James Story, ambasciatore degli Stati Uniti in Venezuela, ha criticato il fatto che il presidente Nicolás Maduro continui a lanciare accuse verso le organizzazioni non governative e i media che cercano di riportare la verità, in un momento in cui il paese versa ancora nel caos. In un messaggio su Twitter, il diplomatico ha assicurato che gli Usa "cercano di aiutare i venezuelani a riconquistare la pace e la prosperità", sottolineando che Maduro è "l'artefice dei problemi del Paese". (segue) (Vec)