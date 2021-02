Venezuela: ambasciatore Usa, Maduro accusa Ong e media mentre il Paese resta nel caos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha confermato a novembre del 2020 la nomina di Story come ambasciatore in Venezuela, incarico rimasto vacante dal 2010, quando Washington e Caracas hanno ridotto il livello delle relazioni diplomatiche, fino a interromperle nel 2019 dopo il riconoscimento del leader di opposizione Juan Guaidò come presidente legittimo da parte degli Usa. L’ambasciata continuerà a operare della Colombia, dove Story ha esercitato la carica di incaricato d’affari, il grado più alto delle relazioni diplomatiche in assenza di un ambasciatore. (Vec)