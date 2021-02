Usa-Canada: primo colloquio Biden-Trudeau, focus su pandemia, clima e Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il mutamento climatico, i due leader hanno ribadito l'obiettivo di giungere all'azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050. Trudeau ha elogiato la nuova amministrazione presidenziale Usa per la sua rinnovata attenzione al mutamento climatico: "Grazie ancora una volta, per aver preso posizione così nettamente sul contrasto al mutamento climatico. Abbiamo avvertito dolorosamente l'assenza della leadership statunitense negli scorsi anni", ha detto Trudeau, rivolgendo così una critica all'ex presidente Trump. Trudeau ha ringraziato Biden per aver ribadito il sostegno degli Stati Uniti per la scarcerazione dei due cittadini canadesi detenuti in Cina, Michael Spavor e Michael Korvig: "Gli esseri umani non sono pedine negoziali. Lavoreremo assieme sino a quando otterremo il loro ritorno", ha detto Biden. Trudeau è stato il primo leader internazionale contattato telefonicamente da Biden dopo il suo insediamento alla Casa Bianca; la decisione del presidente Usa di bloccare il progetto dell'oleodotto Keystone XL aveva irritato Ottawa, ma i due leader non hanno fatto menzione di tale argomento a margine dell'incontro di ieri. Al colloquio hanno preso parte anche la vicepresidente Usa, Kamala Harris, e il segretario di Stato Antony Blinken. Biden e Trudeau non hanno risposto ad alcuna domanda dei giornalisti al termine dell'incontro. (Nys)