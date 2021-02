Tunisia: presidente Saied riceve delegazione ambasciatori Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha incontrato oggi al Palazzo presidenziale una delegazione di ambasciatori dei Paesi dell'Unione europea accreditati nel Paese, guidati dall'ambasciatore Ue, Marcus Cornaro. Secondo quanto riferito dalla presidenza di Tunisi in un comunicato, il capo di Stato ha sottolineato che "l'instabilità politica" del Paese non coincide con "l'instabilità del governo". Il presidente ha aggiunto che le potenzialità della Tunisia "le consentono di rafforzare la sua democrazia e di difendersi da calcoli politici ristretti". "La lotta alla corruzione, la restituzione dei territori saccheggiati, l'acquisizione di vaccini anti-Covid 19 e i grandi progetti come la cittadella medica di Kairouan rimangono non meno importanti di altri progetti di partnership con la Ue", ha osservato il capo di Stato. Secondo quanto reso noto, inoltre, l'incontro è stato l'occasione per il presidente tunisino per confermare il suo "attaccamento alla Costituzione, allo Stato e allo stato di diritto". Saied ha ancora evidenziato il ruolo che le donne tunisine svolgono in vari campi ed evidenziato l'importanza del ruolo della società civile che costituisce oggi. Durante l'incontro è stata passata in rassegna la strategia di cooperazione tra la Tunisia e l'Ue e le relazioni bilaterali della Tunisia con gli Stati membri, oltre alle questioni relative al ruolo della Tunisia nella regione. In questo contesto, il presidente tunisino ha sottolineato la necessità di un nuovo approccio che possa portare a soluzioni durature a questioni come la migrazione, i fondi sottratti all'estero e la cooperazione economica e finanziaria. (Tut)