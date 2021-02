Tlc: Tim, prosegue percorso per avvio operatività FiberCop, obiettivo è Ftth in gran parte del Paese entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Prosegue "il percorso per l'avvio dell'operatività di FiberCop, che porterà entro il 2025 la tecnologia Ftth in gran parte del Paese (76 per cento delle unità immobiliari delle aree grigie e nere, pari al 56 per cento delle Unità immobiliari tecniche a livello nazionale)". Lo sottolinea Tim in una nota, comunicando la relazione finanziaria al 31 dicembre. "Un piano importante di miglioramento della capacità della rete Tim, che già oggi offre tecnologie in grado di supportare la distribuzione di stream multipli di video in alta definizione ad oltre il 91 per cento degli italiani con linea telefonica fissa attiva, con la rimanente parte della popolazione servita dalla connessione Ubb Fixed Wireless Access e satellitare. Nell'ambito del progetto FiberCop, è stata pubblicata l'offerta di coinvestimento in fibra su rete secondaria aperta a tutti gli operatori interessati".