Usa: Biden, autorità forniranno mascherine anti-Covid direttamente a cittadini

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che la Casa Bianca si muoverà per far pervenire mascherine anti-Covid direttamente ai cittadini Usa, nel momento in cui il Paese continua a lottare contro la pandemia di coronavirus. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, sottolineando che l’iniziativa era stata già proposta da funzionari della sanità durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump, il quale si sarebbe però opposto. "Probabilmente invieremo un sacco di maschere in tutto il Paese molto presto, a milioni", ha detto Biden durante una tavola rotonda con i lavoratori afroamericani. L’inquilino della Casa Bianca ha sottolineato che quella delle maschere si è trasformata in una questione politica, che è costata "un sacco di vite". In questo senso, Biden ha spiegato: "Avremmo potuto salvare letteralmente un sacco di vite. Abbiamo invece trasformato le maschere in una dichiarazione politica”.(Nys)